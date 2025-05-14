İstanbul’da Suya Yüzde 10 Zam Yapıldı

SUYA YÜZDE 10 ZAM YAPILDI

İstanbul’da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu’nda alınan karara göre, şehirdeki konutların yüzde 85’inin kullandığı 1. kademe su birim fiyatı 42,37 TL’den 46,62 TL’ye yükseldi. Bu düzenleme 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

İBB Meclisi Mayıs ayı 2. oturumu, Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İBB Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti. Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, İSKİ’nin 2024 yılı faaliyet raporunu meclise sundu. Faaliyet raporu, mecliste grubu bulunan partilerden birer temsilcinin konuşmalarının ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonları tarafından meclis gündemine getirilen su satışı tarife değişikliği de oy çokluğu ile onaylandı. İSKİ Genel Kurulu, zamlı tarifeyi kabul etmekle, İstanbullu konut abonelerinin yüzde 85’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 zam yapılmasına dair karara imza attı. Bu gelişme, İstanbul’da suyun birim fiyatında önemli bir artışa sebep oldu.