İstanbul’da Suya Yüzde 10 Zam Yapıldı

İSTANBUL’DA SU FİYATLARINA ZAM TALEBİ

İstanbul’da suya her ay uygulanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarındaki artış haricinde yüzde 10 daha zam yapılması planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumunu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlığında, belediye binasında gerçekleştirdi. Toplantıda İSKİ Genel Kurulu’nda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılmasına dair tarife teklifi ele alındı.

SU FİYATLARINA YÜZDE 10 ZAM

İBB Meclisi’nin kasım ayı toplantısında alınan karar gereği, normatif zammın yanı sıra yüzde 10 artış talebi gündeme geldi. Su fiyatlarına yapılacak zammın detayları ise şöyle sıralandı: Konutlarda 0-15 metreküp arası bir metreküp suyun mevcut fiyatı 42,37 liradan 46,62 liraya, ikinci kademe 30 metreküpe kadar olan 64,58 liradan 71,04 liraya, üçüncü kademede ise 31 ve üzeri metreküpe kadar olan 93,40 liradan 102,75 liraya yükseletilmesi isteniyor. İş yerlerinde de 0-15 metreküp arası bir metreküpün fiyatı 111 liradan 122,10 liraya, 16-50 metreküp arasındaki ikinci kademe 117,52 liradan 129,30 liraya ve 51-100 metreküp arasındaki üçüncü kademedeki fiyatın 144,46 liradan 158,91 liraya çıkarılması öngörülüyor.

YENİ TARİFENİN UYGULAMAYA GİRMESİ

Kentte 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak zamlı tarife teklifinde, “Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları, 2025 yılı haziran ayı için geçerlidir. 2025 yılı haziran ayından sonraki aylarda su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan ‘Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) + Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2’ oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır.” ifadesi yer aldı. Mecliste oylanan suya zam teklifi, Cumhur İttifakı’na mensup üyelerin “hayır” oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.