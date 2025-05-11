İstanbul’da Tabanca ve Silahlar Ele Geçirildi

Ruhsatsız Silah Operasyonu

İstanbul’da düzenlenen bir operasyonda 19 ruhsatsız tabanca ve silah malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs’ta Küçükçekmece’de bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen A.T, Bağcılar Yenigün Mahallesi’ndeki iş yerine yapılan baskında yakalandı.

Tutuklama Süreci

Şüpheli A.T.’nin sorgulamasında, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi. Ekipler, A.T.’nin ikametinde, iş yerinde ve aracında gerçekleştirdikleri aramada 8 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 54 farklı ebatlarda fişek, cep telefonu ve 2 bin 550 lira buldu. Ayrıca, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi’nde park etmiş bir aracın depo olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, bu araçta 11 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve 97 namlu ele geçirdi.

Adli Süreç

Gözaltındaki işlemlerinin ardından A.T., “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı. Bu operasyon, İstanbul’daki silah kaçakçılığına yönelik önemli bir müdahale olarak öne çıkıyor.