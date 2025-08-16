İstanbul’da Taciz Olaya Tepki Gösterildi

AVCILAR’DA TACİZ OLAYI GÜNDEM OLDU

İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Üniversite Mahallesi durağında yürüyen merdivenlerde yaşanan taciz olayı sosyal medyada gündem haline geldi. Bir kadın, merdivenlerde bir erkeğin kendisine temas ederek taciz ettiğini öne sürerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, kadın şüpheliye dönerek “Nereye gidiyorsun! Az önce geldin mememe dokundun” diyerek sert bir tepki gösteriyor. Şüphelinin buna verdiği yanıt ise dikkat çekici oldu. Adam, “Yanlışlıkla dokundum. Tutunacak yer yoktu” diyerek savunmaya çalıştı.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİ YETERSİZ KALDI

Kadın, metro durağında “Sapık” diye bağırarak şüpheliyi ifşa etmeye çalıştı. Ancak olay anında çevredeki vatandaşların hiçbir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Olayın kaydedildiği görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, şüphelinin kendisini savunmasına tepki gösterirken, bazı yorumlarda çevredekilerin bu duruma kayıtsız kalması eleştirildi.