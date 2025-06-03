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İstanbul’da Taciz Şüphelisi Adliyeye Sevk

İSTANBUL’DA TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da 14 yaşındaki H.Ş.’ye telefon uygulaması üzerinden taciz mesajları attığı öne sürülen şüpheli A.D. (22), adliyeye sevk edildi. Taciz içerikli mesajlar sebebiyle yakalanan A.D. ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemler tamamlandı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI

H.Ş. isimli çocuğa atılan mesajların sosyal medyada paylaşılması neticesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli A.D., Avcılar’da yakalandı ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda adliyeye sevk edildi.

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