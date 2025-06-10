İstanbul’da Taksi Şoförleri Kavga Etti

TAKSİ ŞOFÖRLERİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Avcılar’da iki taksi şoförü arasında, müşteri alma nedeniyle bir kavga yaşandı. Taksi şoförlerinin birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavga, bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, Gümüşpala Mahallesi’ndeki Şükrübey metrobüs üst geçidi yakınında dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Üç kişi, bir taksiye binmek istedi. D-100 yan yolda ilerleyen iki taksi aynı anda durdu. Her iki taksi şoförü de müşterilerin kendisini durdurduğunu belirttiği için tartışma başladı.

ÇEŞİTLİ MÜDAHALELER OLDU

Taksi şoförleri, müşterilerin yanında yumruklarla birbirlerine saldırdı. Birbirlerini yerde sürükleyen taksicilerin kavgası, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çevrede bulunanlar, kavganın büyümemesi için müdahalede bulunarak tarafları ayırdı. Kavganın ardından, müşteriler iki taksiye de binmeyeceklerini belirterek olay yerinden uzaklaştı. Taksi şoförleri de araçlarına binip caddeden ayrıldı.

RESTORANDA YAŞANAN KAVGA

Aynı gün, Firuzköy Mahallesi’ndeki Küçükçekmece Gölü kıyısında bulunan bir restoranda da bir tartışma çıktı. Kısa süre içinde kavgaya dönüşen bu tartışmada, müşteriler yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Kavgaya neyin sebep olduğu belirlenemedi. İki kişinin yaralandığı bu kavga, cep telefonuyla görüntülendi ve iş yerinde bulunanların müdahalesiyle sona erdi.