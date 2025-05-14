İstanbul’da Taksiciler Protesto Yaptı

İSTANBUL’DA TAKSİCİLERDEN EYLEM

İstanbul’da minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesinin ardından mağduriyetlerini dile getiren bir grup esnaf, 4+1 taksi uygulamasından yararlanamadıkları sebebiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi. Sarıyer’deki İl Başkanlığı önünde bir araya gelen taksiciler, çeşitli sloganlar atıp düdük çalarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni protesto etti.

MAĞDURİYETLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Grup adına açıklama yapan Bünyamin Acar, UKOME kararıyla araçlarının 4+1 taksiye dönüştürülmesini talep ettiklerini belirtti ve son 3 yıldır mağduriyetlerinin gidermediğini ifade etti. Protestolarının siyasi bir amaç taşımadığını vurgulayan Acar, “Buradaki tek talebimiz, 8-1’lerin, 4+1’e dönmesi, segment serbestisi.” diyerek, daha önceki UKOME toplantılarında 1038 aracın dönüştüğünü, 717 aracın da aynı şekilde dönmesini istediklerini söyledi. “Davamız ekmek davası başka hiçbir şey değil.” diye ekledi.

ESNAFLARIN PROBLEMLERİ GÖRÜŞÜLMEDİ

Ramis Yılmaz ise hem alt komisyon hem de UKOME toplantılarına katılıp yaşadıkları sorunları aktardıklarını söyledi. İstanbul’da toplam 26 esnaf odası bulunmasına rağmen, şehrin belediye başkanının esnafın temsilcileri ile sorunlarını çözmek için masalar kurma vaadinin gerçekleşmediğinden yakındı. “Eğer esnafın temsilcileriyle masalar kurulup sorunlar çözülseydi, bu meseleler çoktan halledilmiş olacaktı.” diyerek, 2,5 yıldır esnafın mağdur durumda olduğunu ifade etti.

Oturma EYLEMİ VE SONUÇ

Basın açıklamasının ardından taksiciler, biraz oturma eylemi gerçekleştirdikten sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı’na temsilcilerini göndererek parti yetkilileri ile görüştü. Taksici esnafı, görüşmelerin ardından buradan ayrıldı.