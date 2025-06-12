İstanbul’da Taksiler İçin İhale Yapıldı

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ PLAKALARI İHALESİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk etap sürecinde, 150 taksi plakası için ihaleye çıkıldı. İhale, Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapalı teklif usulü ile yapıldı. İhalede toplamda 9 plaka alıcı buldu. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle satıldı.

TAXİ SORUNUNA ÖNEMLİ BİR ÇÖZÜM

İhalenin başkanlığını İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir üstlendi. Demir, İstanbul’un uzun süredir yaşadığı taksi sorununa yönelik önemli bir adım attıklarını vurguladı. “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” dedi.

YENİ NESİL TAKSİLER GÜVENLİ HİZMET SUNACAK

Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin yalnızca onaylı uygulamalar üzerinden çalışacağını ve yoldan yolcu alamayacağını belirtti. “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” şeklinde konuştu.

KULLANIM HAKKI 29 YIL İLE SINIRLANACAK

Yeni sistemin uygulanması ile birlikte, İstanbul’da hizmet verecek taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı kalacak. Önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha düzenli ve denetlenebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

KİŞİSEL TASARIMLARLA TRAFİKTE YER ALACAKLAR

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımları sayesinde kısa süre içerisinde kent trafiğinde yerini alacak.