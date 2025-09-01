Gündem

İstanbul’da Taksilere Büyük Zam Bekleniyor

istanbul-da-taksilere-buyuk-zam-bekleniyor

İSTANBUL’DA TAKSİ TARİFELERİNE ZAM HAZIRLIĞI

İstanbul’daki yaklaşık 20 bin taksinin tarifelerinde artış yapmak için hazırlık yapılıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetlerden dolayı yüzde 35 oranında zam talep ettiklerini duyuruyor.

artan maliyetler zam talebinin gerekçesi oldu

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre, oda zam talebinin arkasında yatan sebepler arasında son yıllarda hızla artan akaryakıt fiyatları, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik giderleri yer alıyor. Bu unsurlar, taksi esnafının maliyetlerini ciddi şekilde etkiliyor.

tarifeler iller arasında dengesiz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın yaptığı açıklamada, “İstanbul gibi ekonomik ve nüfus yoğunluğu en yüksek şehirde uygulanan tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması, esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. İstanbul’un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu dengesizliğin daha da belirginleştiği aşikardır.” denildi. Bu durum, başkent ile diğer iller arasındaki tarifelerdeki adaletsizlik üzerinde duruyor.

yeni tarifede fiyatlar ne olacak?

Mevcut tarifeye göre İstanbul’daki sarı taksi ücretleri; açılış ücreti 42 TL, kilometre başı ücret ise 28 TL, indi-bindi ücreti ise 135 TL seviyesinde. Yeni tarifelerin, bu mevcut ücretler üzerinden yapılacak zamlar ile güncellenmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hüdaverdi Tatlıbal, Sarımsak Satarak Öldürüldü

Ankara'da sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, husumetlisi tarafından aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Flaş

Ülkede Üç Yangın Sürüyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, Bartın Ulus ve Çanakkale-Ayvacık’taki alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.