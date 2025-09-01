İstanbul’da Taksilere Büyük Zam Bekleniyor

İSTANBUL’DA TAKSİ TARİFELERİNE ZAM HAZIRLIĞI

İstanbul’daki yaklaşık 20 bin taksinin tarifelerinde artış yapmak için hazırlık yapılıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetlerden dolayı yüzde 35 oranında zam talep ettiklerini duyuruyor.

artan maliyetler zam talebinin gerekçesi oldu

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre, oda zam talebinin arkasında yatan sebepler arasında son yıllarda hızla artan akaryakıt fiyatları, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik giderleri yer alıyor. Bu unsurlar, taksi esnafının maliyetlerini ciddi şekilde etkiliyor.

tarifeler iller arasında dengesiz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın yaptığı açıklamada, “İstanbul gibi ekonomik ve nüfus yoğunluğu en yüksek şehirde uygulanan tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması, esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. İstanbul’un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu dengesizliğin daha da belirginleştiği aşikardır.” denildi. Bu durum, başkent ile diğer iller arasındaki tarifelerdeki adaletsizlik üzerinde duruyor.

yeni tarifede fiyatlar ne olacak?

Mevcut tarifeye göre İstanbul’daki sarı taksi ücretleri; açılış ücreti 42 TL, kilometre başı ücret ise 28 TL, indi-bindi ücreti ise 135 TL seviyesinde. Yeni tarifelerin, bu mevcut ücretler üzerinden yapılacak zamlar ile güncellenmesi bekleniyor.