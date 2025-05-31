İstanbul’da Tanıştığı Kadınla Evlendi

İNGİLİZ VATANDAŞI DINÎ DEĞİŞİM YAPTI

İstanbul’da iş seyahatinde tanıştığı Türk kadınla evlenme kararı alan İngiliz vatandaşı Simon James Palmer, İslamiyet’i araştırarak kendi isteğiyle Sakarya’da müslüman oldu. Düzenlenen ihtida töreniyle İslam’a geçen ve ‘Sinan’ ismini alan Palmer, “Sevdiğim kadın ve onun değerleri için bu kararı aldım” dedi.

İSLAM İLE DEĞİŞEN KİMLİKLER

Türkiye’de iş seyahati sırasında Zeynep Aydın ile tanışan Simon James Palmer, aldığı kararla hem inanç dünyasını hem de kimliğini değiştirdi. Evlilik hazırlıklarını sürdürürken, Palmer İslamiyet hakkında araştırmalara başladı. Zeynep’ten aldığı destekle müslüman olmaya karar verdi. Palmer için Sapanca İlçe Müftülüğü tarafından bir ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, Müftü Yavuz Koçak, İslam’ın temel esaslarını katılımcılara anlattı. Ardından Palmer, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Yeni ismi ‘Sinan’ oldu.

ZORLAMASIZ BİR KARAR

Müslüman olan müstakbel eşi Simon ile İstanbul’da tanıştığını belirten Zeynep Aydın, “Simon ile evlenmeye karar verdik ve bana Müslüman olmak istediğini söyledi. Bu durumu mutlulukla karşıladım. Ben inançlı biriyim ve evlendiğim insanın da inançlı olup olmasını tercih ederim. Bu yüzden bu konuyu konuştuk ve Simon buna rahatlıkla kabul etti. Zorlama gibi bir durum olmadı; dinimizde zorlama yok. Simon’a birkaç isim önerdim, kendi ismine de yakın olmasını istedik. Sinan ismini tercih etti” diye konuştu.

HER ŞEY SEVDİĞİ İÇİN

Müslüman olan ve ‘Sinan’ ismini alan Simon James Palmer, “Benim için bu süreç zor değildi. Önceden Hristiyan’dım ve ailemin geleceği için dinimi değiştirmek istedim; ayrıca Zeynep’in ailesi için de bunu yapmak istedim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Dubai’de yaşıyoruz ve müslümanlığın kurallarını uygulamaya özen göstereceğim. ‘Sinan’ ismini kendi ismime yakın hissettim ve kabul ettim. Ailem de çok mutlu oldu; sevdiğim kadın için bunu yaptım” şeklinde konuştu.