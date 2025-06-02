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İstanbul’da Tanker Çarpması, Adam Öldü

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul Eyüpsultan’da caddenin karşısına geçmeye çalışan bir kişi, yakıt tankerinin çarpması sonucu yaşamını yitiriyor. Kaza, saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde gerçekleşiyor.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden Aykut D. yönetimindeki 34 BMG 550 plakalı yakıt tankeri, yolda karşıya geçmeye çalışan Ahmet Gedik’e çarpıyor. Kazanın ardından hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ağır yaralanan Gedik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin peşinden ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Gedik, kurtarılamayarak yaşamını yitiriyor.

POLİS MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, kaza sonrası incelemelerini gerçekleştiriyor. Ardından tanker sürücüsü Aykut D., ifadesi alınmak üzere karakola götürülüyor.

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