İstanbul’da Tarihi Bahçeler Yaz Akşamları Açık

İSTANBUL’DA YAZ AKŞAMLARI TARİHİ BAHÇELER AÇIK

İstanbul’da Milli Saraylara bağlı olan tarihi yapıların bahçeleri, yaz akşamlarında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ziyarete açık olacak. Bu uygulama 13 Haziran Cuma günü başladı ve 15 Eylül’e kadar devam edecek. İstanbul’da Milli Saraylar’a bağlı olan saray ve kasırların tarihi bahçeleri, hafta sonu akşam ziyaretlerine açıldı. Yaz boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bu yapılıarın bahçeleri saat 22.00’ye kadar halkın ziyaretine izin verecek.

BEYLERBEYİ SARAYI BAHÇESİ ZİYARETE AÇILDI

Beylerbeyi Sarayı’nın bahçesi ve göz alıcı rüzgarlı rıhtımı da yaz akşamlarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, tarihi sarayın bahçesinde ve rüzgarlı rıhtımında gün batımı manzarası eşliğinde keyifli anlar geçirip bolca fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçilerden Gökhan Civcivoğlu ve Esranur Civcivoğlu, bu uygulamanın çalışan kesim için çok faydalı olduğunu belirtiyor. Civcivoğlu, “İstanbul’da yüzde 80 kısım çalışan kısım ve buraları ziyaret edemiyor. Akşam 5 iş çıkışı olduğu için kapanıyordu. Bu çok güzel bir şey. Çalışan kesimini düşünmeleri gerçekten güzel bir konu. İnsanların belirli bir stresi var. O stresi tarihi ve doğal güzelliklerle atması hoş bir düşünce olmuş. Keyifli bir zaman geçiriyoruz, yürüyüş yapmış oluyoruz ve güzel yerleri görmüş oluyoruz” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor.