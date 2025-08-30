İstanbul’da Tatilde Bebek Sahili Kalabalık

İSTANBUL’DA YOĞUN BİR GÜN

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde ve yazın son günlerinde Bebek Sahili büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar denize girerek serinlemeyi, banklarda oturarak Boğaz manzarası eşliğinde dinlenmeyi ve yeşil alanlarda piknik yaparak keyifli zaman geçirmeyi tercih etti. Sabah saatlerinden itibaren sahilin dolduğu görüldü.

VATANDAŞLAR 30 AĞUSTOS’U KUTLADI

Bebek Sahili’nde bulunan Hüseyin Demiç, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün cumartesi olduğu için gezmeye, dinlemeye geldik. Gaziosmanpaşa’dan denize girmek için buraya geldik. Burada günümüz güzel geçiyor. Beşiktaş Bebek Sahil güzel bir yer. İnsanlar güzel geçiniyor. Her şeyden memnunuz” dedi.

ÇOCUKLU AİLELERİN TERCİHİ

Murat Ozkır ise, “30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bugün hem cumartesi hem de 30 Ağustos olduğu için bir fırsat bulduk ve çocuklarla yüzmeye geldik. Kasımpaşa’dan bazı hafta sonları buraya geliyoruz. Burası hem bize yakın hem de suyu güzel. Yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz” şeklinde ifade etti.