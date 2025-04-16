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İstanbul’da TBMM Başkanvekili Acildeydi

AMBULANS EKIBI HIZLA ULAŞTI

İstanbul’da aort damarı yırtılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adresine ambulans ekibi 7 dakikada ulaştı. Beşiktaş’taki evinde rahatsızlanan Önder, Şişli’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI ALINDI

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Önder’in sağlık durumu ile ilgili acil yardım çağrısı 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne saat 22.10’da iletildi. Çağrının ardından 112 Komuta Kontrol Merkezi’nden yönlendirilen ambulans ekibi, olay yerine 7 dakikada ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Önder’e CPR ile müdahale edildi.

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