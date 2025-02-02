İstanbul’da Tehdit Krizi: Kardeşler Arasında Şiddet

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, 19 Ocak’ta saat 22.50 civarında Kulaksız Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, daha önce Uğurcan Ö.’nün akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Emirhan İ., yolda Uğurcan Ö. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan gerginlikte, Uğurcan Ö. Emirhan İ.’ye “seni yine vuracağız” diyerek tehditler savurdu. Bu durum üzerine Emirhan İ., Uğurcan Ö.’yü darbederek karşılık verdi.

İKİZ KARDENİNDEN İNTİKAM

Olayın ardından taraflar ayrılırken, Emirhan İ.’nin ikiz kardeşi Ümit İ. durumu öğrenince harekete geçti ve Uğurcan Ö.’yü silahla dizinden yaraladı. Bu ani gelişme, olayın daha da büyümesine neden oldu.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Yaralı Uğurcan Ö., olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucu, Emirhan İ.’nin Uğurcan Ö.’yü darbettiği ve ardından ikiz kardeşi Ümit İ.’nin silahla ateş açarak yaralanmasına sebep olduğu belirlendi.