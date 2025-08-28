İstanbul’da Tehlikeli Bir Yolculuk Yapıldı

İSTANBUL’DA TÜRKİYE’Yİ ŞAŞKINA ÇEVİREN TRAFİK OLAYI

İstanbul’da trafik içerisinde dikkat çekici bir durum yaşandı. İsmi henüz tespit edilemeyen bir birey, seyir halindeki bir aracın bagajına yapışarak tehlikeli bir yolculuk geçirdi. Etraftaki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuğuna devam eden şahıs, aracın kavşakta durmasının ardından aniden otomobilin içine girdi.

TEHLİKELİ YOLCULUĞUN SEBEBİ BELİRSİZ

Olayın arka planında ne olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor ancak bu durumu izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla gündem haline geldi. Görüntüler, birçok kullanıcı tarafından yorumlandı ve konu büyük ilgi gördü.