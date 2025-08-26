Haberler

İstanbul’da Tehlikeli Trafik Hareketleri Yakalandı

POLİS EKİPLERİ TRAFİK KURALINI İHLAL EDENLERİ YAKALADI

İstanbul’da trafiği tehlikeye atarak riskli hareketler yapan üç kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bu kişilere toplamda 11 bin 916 TL para cezası verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 21-22 Ağustos 2025 tarihlerinde Zeytinburnu ve Esenler ilçelerinde sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye sokan davranışlarını tespit etti.

TEHLİKELİ HAREKETLER TESPİT EDİLDİ

Ekipler, plaka bilgileri sayesinde kimliklerini saptadıkları M.A.O. (51), Y.Ö. (32) ve R.S. (24) isimli şahısları yakaladı. Bu şahıslara, “Trafikte belirtilen zorunluluklara uymamak, gereksiz ani yavaşlamak, duraklamak, taşıt yolu üzerinde duraklamak, yayaların trafiği aksatacak hareketlerde bulunması ve saygısızca araç kullanmak” gibi maddelerden dolayı toplamda 11 bin 916 TL idari para cezası uygulandı.

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

