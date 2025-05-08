İstanbul’da Terör Örgütlerine Operasyon Yapıldı

İSTANBUL’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine finans sağlanmasının önüne geçme amacıyla İstanbul dahil olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğer 2 şüpheli hakkında ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mayıs’ta düzenlediği şafak operasyonlarıyla 10 şüphelinin yakalanmasını hedef aldı. İstanbul ve Malatya’da yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra 6’sı ‘terörizmin kanuna muhalefet’ suçundan tutuklama talebiyle, 1’i ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Serbest bırakılan 2 şüphelinin ardından, firari durumda bulunan diğer bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Sulh Ceza Hakimliği’nde işlemleri tamamlanan Mehmet Aslan ve Emre Altan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ

Şüpheliler arasında yer alan İsmail Geçer, Deniz Kaplan ve Cevahire Beysülen ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca, Hülya Gerçek ile Nihat Göktaş hakkında ‘ev hapsi’ uygulaması kararlaştırıldı. Operasyonun, terör örgütlerine bağlı finansman kaynaklarını kesme amacı taşıdığı bildiriliyor.