İstanbul’da Ters Yönde Araçlar Tehlike Oluşturdu

TRAFFİK TEHLİKESİ GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde kaydedilen görüntüler, ters yönde ilerleyen araçların trafikte oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne seriyor. Ispartakule ve Oyakent bölgelerinde çekilen bu görüntülerde, bazı sürücülerin karşı şeride geçtiği ve bu durumun hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı net bir şekilde görünüyor.

CARİ KURAL İHLALİ

Farklı gerekçelerle karşı şeride giren sürücülerin anlık görüntüleri cep telefonu kameralarıyla yakalandı. Bu görüntülerde, ters yönden hızla gelen araçların, karşı şeritte seyreden diğer sürücülerle neredeyse çarpışma noktasına geldiği, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıkıyor. Bu durum, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri ile trafikte ne denli ciddi riskler yarattığını bir kez daha gözler önüne seriyor.