İstanbul’da Ticari Minibüs Kadına Çarptı

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

İstanbul Beyoğlu’nda geri geri gelen bir ticari minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Olay esnasında çevredeki vatandaşlar, sürücüyü uyarırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bu kaza, bugün saat 11.30 civarında Beyoğlu Bülent Demir Caddesi üzerinde gerçekleşti.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre Bayram A. adlı sürücü, 34 EOC plakalı minibüs ile geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadına çarptığını fark etmeyen sürücü, çevredeki vatandaşların uyarıları ile durduruldu. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Sevim Ateş yaralandı. Vatandaşlar, yaralı kadını minibüsün altından çıkararak, olay yerine gelen sağlık ekiplerine ulaştırdı. İlk müdahale sonrası kadın, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Gerçekleşen kazanın anı, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ticari minibüsün sağ şeritten geri geri manevra yaparken, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark etmeyip çarptığı net bir şekilde görülüyor. Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.