İstanbul’da TIR Çalındı, 7 Gözaltı

SPOR AYAKKABI TAŞIYAN TIR KAYBOLDU

İstanbul Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy’e 2 bin 45 çift spor ayakkabı taşıyan bir TIR, aniden kayboldu. Nakliye firması sahibi M.S. (58), durumu polise bildirerek şüphelendiği şoför T.K.’nin (38) ayakkabıları çaldığını iddia etti. M.S., polise yaptığı başvuruda, şoförle iletişim kuramadığını ve TIR’ın Ataşehir’de bir otoparkta boş olarak bulunduğunu ifade etti.

ŞOFÖR VE YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şoför T.K.’yi yakalamak için çalışmalara başladı. Polis, 28 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri operasyonla T.K. ve kendisine yardım eden M.Ç. (32) isimli şahsı gözaltına aldı.

BAĞLANTILI ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, olaya karıştığı tespit edilen U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K. (29) de yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 7’ye yükseldi. Öte yandan, kaybolan 2 bin 45 çift ayakkabı Kartal’da bir depoda bulundu.

TUTUKLAMALAR YAPILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kayıtları bulunan T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.