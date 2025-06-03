Gündem

İstanbul’da TIR Çalındı, 7 Gözaltı

istanbul-da-tir-calindi-7-gozalti

SPOR AYAKKABI TAŞIYAN TIR KAYBOLDU

İstanbul Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy’e 2 bin 45 çift spor ayakkabı taşıyan bir TIR, aniden kayboldu. Nakliye firması sahibi M.S. (58), durumu polise bildirerek şüphelendiği şoför T.K.’nin (38) ayakkabıları çaldığını iddia etti. M.S., polise yaptığı başvuruda, şoförle iletişim kuramadığını ve TIR’ın Ataşehir’de bir otoparkta boş olarak bulunduğunu ifade etti.

ŞOFÖR VE YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şoför T.K.’yi yakalamak için çalışmalara başladı. Polis, 28 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri operasyonla T.K. ve kendisine yardım eden M.Ç. (32) isimli şahsı gözaltına aldı.

BAĞLANTILI ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, olaya karıştığı tespit edilen U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K. (29) de yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 7’ye yükseldi. Öte yandan, kaybolan 2 bin 45 çift ayakkabı Kartal’da bir depoda bulundu.

TUTUKLAMALAR YAPILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kayıtları bulunan T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kadın Kılığına Girip, Cinayet İşlendi

Akdeniz'de, 17 yaşındaki bir genç, kadın kılığına girerek ticari taksiyle gittiği sanayi sitesinde kan davası nedeniyle birini tabanca ile vurup öldürdü. Olay sonrası 5 kişi gözaltına alındı.
Gündem

İstanbul’da Ayakkabıları Çalan TIR Kayboldu

İstanbul'da çalınan 2 bin 45 çift spor ayakkabı, bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.