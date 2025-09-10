İstanbul’da Toplantı Gerçekleşti Bugün. 148 Gündem Maddesi Görüşüldü. Ak Parti Zam Teklifine Karşı Çıktı. 2025 Yılı Ücret Tarifesi Tarife Komisyonuna İletildi. Kimseyi Sokağa Çağırmadık Dedi. Zam İle Kime Sübvanse Edileceği Soruldu

TOPLANTI DETAYLARI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı 1’inci Olağan Toplantısı’nın 1’inci Oturumu, bugün Saraçhane’deki İBB binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında toplanan mecliste toplamda 148 gündem maddesi ele alındı. Toplantıya, gündem dışı konuşmalarla başlanarak, meclisteki grup başkanları ve üyelerin görüşmeleri dinlendikten sonra gündem maddelerine geçildi. Mecliste, gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edilmesi için yapılan görüşmeler sonrasında sürpriz bir madde olarak toplu ulaşıma zam önerisi komisyona gönderildi.

TOPLU TAŞIMAYA ZAM TEKLİFİ

Toplantının gündeminin 6’ncı maddesi, İstanbul’da metro, otobüs, minibüs, metrobüs, vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yapılması planlanan zamları içeren ‘2025 Yılı Revize Ücret Tarifesi’ olarak belirlendi. Bu madde, inceleme amacıyla Tarife Komisyonu’na sevk edildi.

SİYASİ GÜNDEM ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Meclis toplantısında söz alan İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, “Bugün Eylül ayı meclisimizin ilk oturumunu yapıyoruz. Biz ilk kez Pazartesi günü değil, Çarşamba günü meclisin ilk oturumunu yapıyoruz. Peki biz neden 6 yıl sonra, 7’nci yılda Çarşamba günü meclisi açtık? Çünkü tarihte ilk kez bir ana muhalefet partisinin il başkanlığı binası 10 bin polisle abluka altına alınmıştır. Partinin üyeleri kendi evlerine gelmesinler diye, girenler çıkamasın diye, neymiş genel başkanımız Cumhuriyet Halk Partilileri İstanbul il binasına davet etmiş. Bu, sokağa davet etmiş. Sayın Vali, bunu böyle anlamış. Cumhuriyet Halk Partilileri kendi evlerine, il binalarına davet etmek ne zaman sokağa davet etmek oldu?” şeklinde konuştu.

POLİTİKALAR ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ise konuşmasında, geçmişte yaşanan olayları ele alarak, “Biz de mahkeme kararlarını çok sert eleştirdik. Saygı duymadık ama kararlara uyduk. Hiç kimseyi ne il binamıza, ne genel merkezimizin önüne, ‘Gelin polisle savaşın, direnin’ diye çağırmadık. Sokağa kimseyi çağırmadık. Biz o engelleri, 28 Şubatçı yargı sultasıyla millet iradesiyle aştık. Ama hiç kimseyi polisimizle, askerimizle karşı karşıya getirmedik” dedi.

ZAM TEKLİFİNE YANIT

Meclis toplantısının ardından toplu taşımaya yapılacak zam hakkında açıklama yapan Faruk Gökkuş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yeni bir zam teklifiyle meclise gelmiştir. Bu zam teklifi, hiçbir matematiksel veriye, hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır” dedi. Gökkuş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Toplu ulaşım ücretleri, asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim gibi parametrelerle belirlenir. Ocak 2025’te UKOME kararıyla yüzde 35 artış yapılmış, bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıkarılmıştır. Bu artış, mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. İBB’nin bu zam teklifini derhal geri çekmesini talep ediyoruz. İstanbullulara yeni bir yük bindirmeyin, yönetim zafiyetinizin bedelini vatandaşımıza ödetmeyin.”