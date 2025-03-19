İstanbul’da Toplantı ve Gösteriler Yasaklandı

İstanbul Valiliği, 19 – 23 Mart tarihleri arasında kent genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladığını duyurdu. Bu kapsamda, Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır” denildi. Alınan karar doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nun 15/H maddeleri çerçevesinde çeşitli tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.

TOPLU TAŞIMA HIZLIMITILAR

Açıklamada, 19 Mart 2025 günü saat 06.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonu’nun kapatılacağı belirtildi. Ayrıca, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu da kapatılacak. Bu değişiklikler ile birlikte yolcu giriş ve çıkış noktalarının da seferden men edileceği ifade edildi.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK YOLLAR

Valilik, ayrıca 19 Mart 2025 günü saat 06.00’dan itibaren bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan yollar, Akşemsettin Caddesi, Kocasinan Caddesi, Mütercim Asım Caddesi gibi birçok cadde yer alıyor. Belirtilen cadde ve sokaklar için alternatif güzergahların kullanılması tavsiye edildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılacak yolların oluşturduğu trafik sıkışıklığını önlemek için alternatif yollar olarak Turgut Özal Bulvarı, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi ve D-100 karayolu öneriliyor. Bu süre zarfında sürücülerin belirlenen alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği vurgulandı.