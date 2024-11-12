“İstanbul’da Toplu Taşıma Araçları Yoğun”

TRAFFİKTE HAFİFLEMELER GÖRÜLÜYOR

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte kentte trafik biraz rahatladı. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray’ı tercih ediyor. Ancak, Söğütlüçeşme’den başlayıp Avrupa Yakası’na yönelen Metrobüs seferlerinde yaklaşık 30 dakika kadar bir aksama meydana geldi.

SÖĞÜTLÜÇEŞME VE ALTUNİZADE’DE YOĞUNLUK

Avrupa Yakası’na sefer yapan Metrobüsün ilk durağı olan Söğütlüçeşme, kent ulaşımında önemli noktalardan biri olan Altunizade ile çevresinde yoğun bir kalabalık oluştu. Bu bölgelerdeki yoğunluğun, ara tatil döneminin etkisiyle arttığı gözlemleniyor.