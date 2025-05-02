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İstanbul’da Toplu Taşıma Sorunları Devam Ediyor

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÇİLESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde metrobüsün son durağında inen vatandaşlar, Silivri yönüne gitmek için 1 saatten fazla otobüs bekleyerek zor anlar yaşıyor. Metrobüs yolculuğunun ardından Büyükçekmece yönündeki ilçelere ulaşmak amacıyla toplu taşımadaki tek seçenek olan otobüsleri bekleyen vatandaşlar, her gün yaşanan bu duruma tepki gösteriyor. Özellikle Silivri ve Çatalca hatlarında seyahat edenler, saatlerce beklemek zorunda kalarak bu sıkıntıyı yeniden yaşıyor.

YOĞUNLUK VE YETERSİZ ARAÇLAR VATANDAŞI ZORA SOKUYOR

İş çıkış saatleri geldiğinde otobüs duraklarında oluşan kalabalık ve araç sayısındaki yetersizlik, vatandaşların tepkisini çekiyor. Silivri’ye gitmek için uzun süre otobüs bekleyen Sami Yılmaz, “Her gün böyle bir sıkıntı var ancak bugün çok daha büyük rezillik oluştu. Silivri araçları çok geç geliyor, fakat henüz buna bir çare bulamadılar. Her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hep böyle kalabalık oluyor” şeklinde konuştu.

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