İstanbul’da Tour de France Lansmanı Yapıldı

YARIŞIN TANITIMI VE ÖNEMİ

İstanbul’da 12 Ekim Pazar günü yapılacak olan Tour de France’ın resmi amatör serisi L’Etape Türkiye by Tour de France 2025 yarışının basın lansmanı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez organize edilen bu etkinliğin 2025 yılı edisyonu için yapılan tanıtım etkinliği, detayların paylaşıldığı önemli bir fırsat oldu. Organizasyon, ikinci kez İstanbul’da düzenlenecek ve bu kapsamda önemli isimlerin katılımlarıyla lansman yapıldı.

BASIN LANSMANI KATILIMCILARI

Lansman toplantısına İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, SPX CEO’su Barış Andırılı, L’Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, L’Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ve L’Etape Türkiye by Tour de France 2025 Yarış Direktörü Ensar Efendioğlu katıldı.

ÜNAL KILIÇARSLAN’IN AÇIKLAMALARI

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, “İlki geçen yıl yapılan organizasyonda iyi bir sınav vermişizdir. Bu sınavda ufak tefek konularda koordinasyonu gerektiren eksiklikler varsa bu yıl onları yok ederek daha güzel bir performans sergilemek niyetindeyiz. Umarım bisiklet severlere dolu dolu bir etkinlik gösteririz. İstanbul’daki ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahibi olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu şekilde ülkemizin ve ilimizin ilgili spor branşının da daha tanınır olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MUHİTTİN ÖZBAY’IN HEDEFLERİ

İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapılacak olmasından bahsederek, “Biz valimizin talimatlarıyla spor şehri İstanbul diyoruz. Sporcu bir Cumhurbaşkanımız var. 39 ilçenin tamamına sporu yaymak gibi bir niyetimiz var. Biz geleceğin olimpiyat şampiyonlarını, dünya şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Biz aynı zamanda geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu doktorlarını, sporcu mühendislerini yetiştirmek istiyoruz. Biz sevgiyi, saygıyı, dostluğu ve barışı gönüllere ekmek istiyoruz. Biz savaşsız bir dünya istiyoruz” dedi.

ÖMER KAFKAS’IN VİZYONU

L’Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas, etkinliğin Türkiye’nin spor turizminde söz sahibi olma hedefinin güçlü bir yansıması olduğunu belirtti. Kafkas, “İki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz bir kıtada yarışacak. Bir yarış değil, bu Türkiye’nin sporla güçlenen kültürle zenginleşen turizmle büyüyen hikayesinin bir parçası. İstanbul gibi bir şehirde tarihi ve coğrafi güzelliklerin tam ortasında büyük bir markayı ağırlıyor olmak bir onur değil aynı zamanda büyük bir fırsattır. Biz bu organizasyona bir spor olarak bakmıyoruz” dedi.