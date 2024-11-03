İstanbul’da Trafiğe Kapalı Yollar Açıklandı

ULAŞIMDAKİ KAPANMALAR VE ALTERNATİFLER

Valilikten yapılan açıklamaya göre saat 03.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapatıldı. Buna ek olarak, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı gibi pek çok nokta da trafiğe kapandı. Kapalı yollar arasında Mahiriz Caddesi, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kuzey katılım ve Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantısı da var. Alternatif olarak, Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yönlendirme yapılıyor.

KAPANAN NOKTALAR VE YENİ GÜZERGAHLAR

Saat 06.00 itibarıyla Rauf Orbay ve Kennedy caddeleri, Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu gibi önemli caddelerde trafik akışı sağlanamıyor. Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli çift yönlü kapatıldı. Ayrıca Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan yollar da kapatıldı. Alternatif güzergahlar arasında Atatürk Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı ve Vatan Caddesi belirtiliyor. Avrupa Yakası’nda saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, Balmumcu tünel girişi ve birçok önemli caddede trafiğe kapatma uygulanıyor. Ayrıca Beşiktaş Meydanı ve çevresindeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Anadolu Yakasında Kapanan Yollar

Saat 06.00 itibarıyla Anadolu Yakası’nda da bazı yollar kapandı. Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 güney katılım noktaları için trafik akışı sağlanamıyor. Gümüşyolu Caddesi ve Beylerbeyi yönünde de kapanmalar mevcut. Sürücüler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Nuhkuyusu Caddesi’ni alternatif olarak kullanabilir.