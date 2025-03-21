İstanbul’da Trafiğe Kapatılan Yeni Yollar Açıklandı

İSTANBUL’DA TRAFİK YASAKLARI VE GÖSTERİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 90 kişi gözaltına alınmıştı. Kent genelinde, alınan güvenlik önlemleri gereği 4 gün süresince her türlü gösteri, eylem ve yürüyüş yasaklandı; ayrıca bazı yollar da trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, bu kapsamda uygulanan yasaklara dair yeni düzenlemeleri açıkladı.

YENİ KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLER

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Kapatılacak yollar şunlar:

– Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

– Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Alternatif güzergahlar ise; 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 Karayolu olarak belirtildi.

DİĞER YOL YASAKLARI

Valilik, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını ve daha önce kapatılan yolları da açıkladı. Bu yollar arasında; Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan yollar, Kocasinan Caddesi, Akşemsettin Caddesi gibi önemli güzergahlar bulunuyor. Açıklamada, “Adnan Menderes Bulvarı yan yolları ve birçok başka cadde bu tarihler arasında kapatılacaktır” ifadelerine yer verildi.