İstanbul’da Trafiğe Kapatılan Yollar Listesi

GÜNEYDE TRAFİK KAPAMALARI VE ALTERNATİF YOLLAR

Valilikten gelen bilgiye göre, saat 03.00’ten itibaren güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampası kapama noktası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımı kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım, ve diğer bazı bölgelere girişler trafiğe kapatıldı. Bu yollar için alternatif olarak Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen trafik tamamen durdurulup, Büyükdere-Balmumcu-Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilmiş durumda. Ayrıca, akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca Bağlantı yoluna aktarılıyor. Çamlıca gişeden gelen akım ise Ünalan, Ataşehir, Çamlıca yönüne yönlendiriliyor. Yıldız Posta, Esentepe, Beşiktaş ve Sarıyer güzergahlarında da mecburi yönlendirme yapıldı.

AVRUPA YAKASI’NDAN KAPANAN YOLLAR

Saat 06.00 itibarıyla Rauf Orbay ve Kennedy caddeleri ile Ankara, Alayköşkü, Alemdar ve diğer birçok cadde üzerinde trafik akışı sağlanamıyor. Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli de çift yönlü olarak kapatıldı. Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergahlar olarak Atatürk ve Ekrem Kurt bulvarları, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Vatan, Millet, Yeni Havalimanı ve Eski Havalimanı caddeleri kullanılabilir.

DAHA FAZLA KAPAMALAR VE YENİ YÖNLENDİRMELER

Aynı saatte Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, Tat Towers önündeki metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi ve diğer birçok nokta trafiğe kapatıldı. Kapanan yollar arasında Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Kabataş ışıklar ve Mebusan Yokuşu Sokak başı gibi önemli yollar bulunuyor. Bu bağlamda, Sarıyer yönünden gelen trafik Zincirlikuyu D-100 kuzey istikametine yönlendirilirken, Balmumcu Kavşak kapama noktasına gelen akım da Sarıyer yönüne doğru akıyor. Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydanı’na gelen akım da alternatif olarak yönlendirilmiş durumda.

ANADOLU YAKASI’NDA KAPANAN YOLLAR

Saat 06.00 itibarıyla Anadolu Yakası’nda da birçok yol trafiğe kapandı. Özellikle Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 güney yola katılım, kuşbakışı caddesi ve Avrasya Tüneli D-100 kuzey yol girişleri etkileniyor. Gümüşyolu Caddesi ve Yalıboyu Caddesi de trafik sıkışıklığına neden olabiliyor. Sürücüler, bu yollara alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Nuhkuyusu Caddesi’ni tercih edebilir.