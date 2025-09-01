Haberler

İstanbul’da Trafiği Tehlikeye Atan Sürücü Yakalandı

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, trafiği tehlikeye atan bir sürücü yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda sürücüye ceza kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücünün kaydedilen görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ÖNCE PLAKA VE KİMLİK BELİRLENDİ

Söz konusu çalışmada sürücünün plakası ve kimliği tespit edildi. 26 yaşındaki M.Ç. adıyla bilinen sürücü, belirlenen adresinde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç. hakkında trafik yer işaretlerine uymamak, yakın takibe uymamak, sinyal vermemek ve saygısızca araç kullanmak gibi maddelerden para cezası uygulandı. Ek olarak, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlemler gerçekleştirildi.

