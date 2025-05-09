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İstanbul’da Trafiği Tehlikeye Attılar

MAKAS ATMA ANI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

İstanbul E-5 Karayolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan şahıslar, bu anları sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladı. Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy mevkiinde gerçekleşti. Süratli bir şekilde ilerleyen araç, yolda uzun süre makas atarak dikkat çekti.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MARŞLARI ÇALIYOR

Söz konusu durum, araçtaki sürücü ve arkadaşlarının yolculuklarını sosyal medya üzerinden canlı yayın sırasında gerçekleştirdiği bir gösteri oldu. Yayın esnasında, araçta yüksek sesle bölücü terör örgütü marşlarının çaldığı gözlemlendi. Bu tür eylemler, hem trafik güvenliğini tehdit ediyor hem de toplumsal huzuru bozuyor.

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