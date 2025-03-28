İstanbul’da Trafik, Bayram Tatili Öncesi Arttı

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTMIŞ DURUMDA

İstanbul’da mesai saatinin sona ermesiyle birlikte 9 günlük bayram tatilinin başlaması, memleketlerine ya da şehir dışına gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasına neden oldu. Bu durumda kentin birçok yerinde trafik akışı yavaşladı.

YAĞIŞ TRAFİĞİ KİSİM KISIM ETKİLİYOR

Yağışın etkisiyle birlikte, şehrin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’ndaki bazı noktalar ile ana arter ve caddelerde araçlar ilerlemekte zorluk yaşıyor. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Edirne yönünde Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar trafik yoğunluğu aralıklarla devam ederken, bazı yerlerde trafik adeta durma noktasına geliyor. Ankara yönünde ise Beylikdüzü’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişine kadar yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu’nda Esenyurt ile Esenler arasında hem gidiş hem de dönüş yönlerinde yoğun trafik gözlemleniyor. Kağıthane’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar araçların ilerlemesi zorlaşıyor.

ANADOLU YAKASI’NDA DA YOĞUNLUK VAR

Anadolu Yakası’ndaki D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik çift yönlü yoğun seyrediyor. Şile Otoyolu’nda Altunizade’den başlayan yoğun trafik, Ümraniye’ye kadar sürüyor. TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde Ataşehir’den şehrin çıkışına kadar bölgesel yoğunluk gözlemleniyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu’nda da İstanbul’dan Ankara yönüne Çekmeköy ve Sancaktepe noktasında yoğun trafik yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUK ORANLARI YÜKSEK

İBB’nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaşmış durumda. Avrupa Yakası’nda bu oran yüzde 89, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise genel olarak yüzde 85 oranında seyrediyor.