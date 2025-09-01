İstanbul’da Trafik Çok Kötü

KAĞITHANE-MECİDİYEKÖY TRAFİK SORUNU GÜNDEMDE

İstanbul’un Kağıthane-Mecidiyeköy bölgesine giden bir vatandaş, yaşadığı trafik sıkışıklığına tepki gösterdi. “Buranın belediye başkanı kim ya? Trafik bildiğin Afganistan gibi. Sokaklar desen dapdar. Adamlar 4’lü yakıp yoldaki şeride park ediyor” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

ŞAŞKINLIK VE TEPKİLER

Bu bölgede ilk kez bulunan vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Trafikte yaşanan karmaşıklığın ve daralan sokakların oluşturduğu olumsuz tablo, sosyal medyada geniş yankı buldu. Vatandaşların tepkisi, bölgedeki ulaşım sorunlarına dikkat çekiyor.