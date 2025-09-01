Haberler

İstanbul’da Trafik Çok Kötü

KAĞITHANE-MECİDİYEKÖY TRAFİK SORUNU GÜNDEMDE

İstanbul’un Kağıthane-Mecidiyeköy bölgesine giden bir vatandaş, yaşadığı trafik sıkışıklığına tepki gösterdi. “Buranın belediye başkanı kim ya? Trafik bildiğin Afganistan gibi. Sokaklar desen dapdar. Adamlar 4’lü yakıp yoldaki şeride park ediyor” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

ŞAŞKINLIK VE TEPKİLER

Bu bölgede ilk kez bulunan vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Trafikte yaşanan karmaşıklığın ve daralan sokakların oluşturduğu olumsuz tablo, sosyal medyada geniş yankı buldu. Vatandaşların tepkisi, bölgedeki ulaşım sorunlarına dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.
Haberler

Gazeteciler, İsrail Saldırısını Kınadı

Lübanon'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki medya mensuplarını hedef almasını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak için bir eylem gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.