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İstanbul’da Trafik Denetimi Artırıldı

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul genelinde trafik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde kara ekiplerinin yanı sıra havadan helikopter desteği sağlanıyor. Özellikle ana arterlerde, trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde bu denetimlerin gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor.

HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİMLER YAPILDI

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Helikopter ile gerçekleştirilen denetimler, Mahmutbey gişelerinden başlayarak TEM otoyolu üzerinden Çamlıca gişelere kadar devam etti. Bu süreçte trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek kara ekiplerine bildirildi. Kurallara uymayan sürücüler, karayolu üzerindeki ekipler tarafından durdurulup gerekli cezalar uygulandı.

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