İstanbul’da Trafik Karışık Yağmur Etkisiyle Yoğunlaştı

ULAŞIMDAKİ AĞIRLIK

Kentin çeşitli alanlarında etkili olan karla karışık yağmur, ulaşımda sorunlar yaşanmasına neden oldu. İşe ve okula gidenlerin oluşturduğu yoğunluğun da etkisiyle megakentin Anadolu ve Avrupa yakalarında, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik ilerlediğinde yavaşlıyor.

KÖPRÜLERDEKİ GECİKMELER

İki kıtayı buluşturan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde de Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönünde araçlar zorlanarak ilerliyor. Avrupa Yakası’na geçişlerdeki trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Uzunçayır’dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Ümraniye’den başlıyor.