İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artıyor

GÜNCEL TRAFİK YOĞUNLUĞU PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritası kapsamında güncel trafik yoğunluğu verileri açıklandı. Özellikle hafta içi iş saatlerinde, yani işe giriş ve çıkış sürelerinde yoğunluk artışı gözlemleniyor. Bu durum, toplu taşıma araçlarında da kalabalıkların artmasına neden oluyor. İstanbul’da trafik yoğunluğu şu an yüzde 65 olarak kaydedildi. 12 Haziran tarihli trafik durumu için canlı harita yukarıda sunulmuştur.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU ZİRVEDEN ZİRVEYE

Uzmanlar, İstanbul’daki trafik sıkışıklığının özellikle hafta içi sabah 07.30 ile 09.30 ve akşam 17.00 ile 19.30 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaştığını ifade ediyor. Vatandaşlar için önerilen çözüm, zorunlu olmadıkça özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmek ve canlı trafik haritasını sürekli takip etmektir.

TRAFİK YOĞUNLUĞU VERİLERİ NASIL TOPLANIYOR?

İstanbul’daki trafik yoğunluğu, İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle ölçülüyor. Şehrin genelinde bulunan kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık veriler toplanıyor. Bu verilerle oluşturulan trafik yoğunluğu haritası, sürücülere güncel bilgileri sunma amacını taşıyor.

TRAFİKTEN KAÇINMA STRATEJİLERİ

İstanbul’da trafik sıkışıklığından kaçınmak adına alınabilecek önlemler arasında canlı trafik haritasını düzenli kontrol etmek, alternatif güzergâhları seçmek ve toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek öne çıkıyor. Ayrıca, en hızlı rotayı bulmak için navigasyon uygulamalarının kullanılması da öneriliyor.