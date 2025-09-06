İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artıyor

İSTANBUL’DA YAĞIŞ VE TRAFİK KAZALARI YOĞUNLUK YARATIYOR

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar ve yaşanan trafik kazaları, kentteki trafik yoğunluğunu artırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçülüyor. Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

AVRUPA YAKASI’NDAKİ TRAFİK DURUMU

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında ciddi trafik yoğunluğu oluştu. Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geliyor. D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca, TEM bağlantı yolları ve Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu artmış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden yolda yoğunluk Hasdal’dan başlıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu boyunca araçların seyri de oldukça yavaş.

ANADOLU YAKASI’NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy’den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametlerinde de trafik yoğunluğu gözlemleniyor. TEM Otoyolu’nda Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe yönlerinde araç yoğunluğu artıyor. Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde ise Avrupa Yakası’na gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Araçların ilerleyemediği yerlerde bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı görülüyor.