İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artıyor

TRAFFİK YOĞUNLUĞU İSTANBUL’DA ARTIYOR

İstanbul’da haftanın ikinci iş günüyle birlikte okulların normal saatinde eğitime devam etmesi, sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik sorunlarına neden oluyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla, kentin Anadolu ve Avrupa yakasında D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik tıkanıklığı gözlemleniyor. Erken saatlerde okullarına ve işlerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla, şehirler arası köprülerde trafik yoğunluğu oluşuyor.

KÖPRÜLERDE TRAFİK SIKINTISI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafik Uzunçayır’a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki yoğunluk ise Kozyatağı’na kadar uzanıyor. Beykoz Elmalı bölgesindeki bir araç arızası, o alandaki trafik sıkışıklığını da artırmış durumda. D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal Cevizli’den başlayan trafik, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli girişine kadar yoğun olarak seyrediyor. Ters yönde ise Uzunçayır ve Göztepe bölgelerinde trafik yoğunlaşıyor. Bostancı-Maltepe arasında yoğun, Kartal-Pendik arasında ise akıcı bir trafik akışı var.

TEM OTOYOLU VE ANADOLU YAKASI’NDAN DURUM

TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe’den Çamlıca gişelerine ve Altunizade’ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluk oranı yüzde 76’ya kadar çıkarken, Avrupa Yakası’nda da D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı ve Mecidiyeköy gibi bölgelerde araçlar ağır ilerliyor. TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde Bahçeşehir ve Gaziosmanpaşa’da da araçlar yavaş gidiyor.

Toplu taşıma araçlarıyla okullarına ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, aktarmaların yoğun şekilde yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da tıkanmalara yol açıyor. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası’ndaki yoğunluk yüzde 53 seviyelerindeyken, Anadolu Yakası’nda ise bu oran yüzde 76’ya ulaştı.