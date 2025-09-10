İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artmış Durumda

TRAFFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul’da haftanın üçüncü iş gününün sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu ortaya çıkıyor. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla beraber, kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantılı yollar üzerinde trafik yoğunluğu artış gösteriyor. Avrupa Yakası’nda, D-100 kara yolunun Cevizlibağ ve Mecidiyeköy mevkisinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik yoğun bir şekilde seyrediyor. D-100 kara yolunda Yenibosna’dan başlayan trafik sıkışıklığı, Küçükçekmece’de Sefaköy rampasına kadar etkisini sürdürüyor. Basın Ekspres Yolu’nda ise her iki yönde de trafik ağır ilerliyor.

ANADOLU YAKASI’NDA DURUM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu Yakası’na geçiş yaptıktan sonra trafik yoğunluğu Çağlayan’dan başlamaktadır. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu gözlemleniyor. TEM Otoyolu’nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında, Şile Otoyolu’nda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır ve Altunizade mevkilerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ümraniye ve Kavacık gibi noktalarda araçların ilerlemesi yavaşlamakta.

TOPLU TAŞIMA YOLCU YOĞUNLUĞU

Diğer taraftan, toplu taşıma ile işe ve okula gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında aşırı bir yoğunluğa neden oluyor. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, saat 08.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçülüyor. Avrupa Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyelerinde kalırken, Anadolu Yakası’nda ise bu oran yüzde 72’ye çıkıyor.