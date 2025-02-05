İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yağışla Arttı

ULAŞIMDA AĞIR TRAFİK YAŞANIYOR

Kentin belirli bölgelerinde meydana gelen karla karışık yağmur, ulaşımda sıkıntılara yol açıyor. İşe ve okula gidenlerin yaratmış olduğu yoğunluğun etkisiyle, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik akışı yavaşlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde ise Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yapan araçlar zorlanarak ilerliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAYGINLAŞIYOR

Avrupa Yakası’na geçişlerde yaşanan yoğun trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Uzunçayır’dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tarafında ise Ümraniye’den başlıyor. D-100 kara yolunun Avrupa Yakası’ndaki Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü mevkisi, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Kağıthane, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgelerinde zaman zaman çift yönlü yoğun seyir ediliyor. Ayrıca, TEM bağlantı yolları ile Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Maslak’ta da trafik yoğunluğunun arttığı gözlemleniyor.

KADIKÖY’DEN KARTAL’A TRAFİK SIKIŞIKLIĞI

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kadıköy’den başlayan trafik sıkışıklığı, Kartal’a kadar uzanıyor. TEM Otoyolu’nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında ağır bir trafik akışı var. Bazı ana arterler ile sahil yollarında ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu meydana geliyor.