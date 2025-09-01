Haberler

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yaşandı

OKUL KAYIT SEZONU TRAFİK YOĞUNLUĞU YARATIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların uyum haftasının başlamasıyla birlikte İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu gözlemlendi. Yaz tatilinin bitişiyle birlikte, bu sabah okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası başladı. Haftanın ilki olması sebebiyle özellikle ana yollar üzerinde trafik sıkışıklığı yaşandı.

TRAFFIC ANALİZİ YAPILDI

E-5 Karayolu Yenibosna civarında Ankara istikametinde yoğun bir araç trafiği oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, şehir genelindeki trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 60 olarak ölçüldü. Bu durum, şehirdeki ulaşım akışını etkileyen önemli bir faktör oldu.

Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile anlaştı

Mütevellispor, Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezon için teknik direktör Rıdvan Türküler'i göreve getirdi ve sezon planlamalarını hayata geçirdi.
Bursa’da Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Şaşırttı

Bursa'da tramvayın arkasında oturan bir çocuk, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kaza olmadan olay sona erdi.

