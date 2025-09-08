İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

TRAFFİK YOğunluğunun NEDENLERİ

İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması dolayısıyla sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik kalabalığı ortaya çıktı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okulların açılması, sabah erken saatlerde trafiğin artmasına yol açtı. Megakentte, Anadolu ve Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözlemleniyor.

GEÇİŞ HATLARINDAKİ SORUNLAR

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Uzunçayır’dan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Kozyatağı mevkisinden itibaren trafik ağır ilerliyor. D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Bostancı, Kartal ve Pendik bölgelerinde trafik sıkışıklığı yer yer artarken, Edirne yönünde Cevizli mevkisinden başlayıp Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli’ne kadar devam ediyor. Anadolu Otoyolu’nda ise Sancaktepe’den Çamlıca gişeleri ve Altunizade üzerinde yoğunluk yaşanıyor.

ULAŞIMDA YAŞANAN SIKINTILAR

Kadıköy-Pendik arasındaki sahil yolunda Küçükyalı’dan Kadıköy’e, Boğaz hattında da Beykoz Paşabahçe’ye kadar her iki yönde yoğun trafik yaşanıyor. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu bölgelerinde araçların ilerlemesi zorlaşıyor. TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde ise Bahçeşehir-Mahmutbey gişeleri ile Küçükköy-Hasdal mevkileri arasında yoğunluk söz konusu.

YAĞIŞ VE TOPLU TAŞIMA ETKİSİ

Şehirde bazı bölgelerde zaman zaman etkili olan yağış, trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler üzerinde ek zorluklar yaratıyor. Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına ulaşmaya çalışan vatandaşlar, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalığa neden oluyor. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde Avrupa Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 60, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.