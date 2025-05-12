İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 62

TRAFFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 62 OLDU

Haftanın ilk iş günü itibariyle saat 08:00’de İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kaydedildi. Kadıköy D-100’de ise bu oran yüzde 71 oldu. Saat 08:20 civarında ana arterlerde devam eden trafik yoğunluğu, yüzde 63 olarak ölçüldü.

İSTANBUL’DA TRAFİKTE SORUN GÖRÜLÜYOR

İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde yoğun trafik yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik haritası verilerine göre, sabah saat 08:00’de İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak tespit edilirken, Anadolu yakasında bu oran yüzde 69 olarak kaydedildi. Araçlar Kadıköy D-100 Karayolu’nda ilerlemekte zorluk çekerken, trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara yönünde aralıklarla devam ediyor.