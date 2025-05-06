İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 65

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayınlanan trafik haritasına göre, İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak belirlendi. Hafta içi, özellikle sabah işe giriş ve akşam saatlerinde yoğunlukta artış yaşanıyor. Bu durum, toplu taşıma araçlarında da kalabalıkların artmasına yol açıyor. 6 Mayıs tarihli canlı trafik durumu haritasında bu bilgiler yer alıyor.

YOĞUNLUK ZİRVESİ VE ÖNERİLER

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde yoğunlaşmanın hafta içi sabah saat 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 arasında zirve yaptığını ifade ediyor. Vatandaşlara, gereksiz yere özel araç kullanmaktan kaçınmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, canlı trafik haritasını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İstanbul’daki trafik yoğunluğu, İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle anlık olarak ölçülüyor. Bu veriler, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla toplanarak sürücülere güncel bilgi sunan İstanbul trafik yoğunluğu haritasını oluşturuyor.

TRAFİKTE DAHA ETKİLİ OLMAK İÇİN İPUÇLARI

Trafik sıkışıklığından kaçınmak için bazı öneriler mevcut. Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ayrıca alternatif güzergahları tercih etmek, toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemek faydalı olacaktır.