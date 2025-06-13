İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 71

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından paylaşılan trafik haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu dikkat çeken rakamlar ortaya koyuyor. Hafta içi özellikle işe giriş ve çıkış saatleri olan sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 arasında yoğunluğun arttığı gözlemleniyor. 13 Haziran’da İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında da kalabalıkların arttığı bildirilmekte.

VATANDAŞLARA ÖNERİLER

Uzmanlar, özellikle bu yoğun saatlerde vatandaşların özel araçlar yerine toplu taşıma tercih etmelerini ve canlı trafik haritasını takip etmelerini öneriyor. İstanbul’da trafik durumunun nasıl ölçüldüğüne dair bilgiler de verildi. İBB Trafik Kontrol Merkezi, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık veriler toplayarak trafik yoğunluğu haritasını güncel tutuyor. Bu harita sürücülere en güncel trafik bilgilerini sunuyor.

TRAFİKTEN KAÇINMAK İÇİN TAVSİYELER

İstanbul’da trafiği azaltmak adına bazı ipuçları bulunuyor. Öncelikle canlı trafik haritası düzenli olarak kontrol edilmeli, alternatif güzergahlar tercih edilmeli ve toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgileri takip edilmelidir. Ayrıca, navigasyon uygulamaları aracılığıyla en hızlı rotalar belirlenmeli. Bu sayede, sürücüler ve yolcular İstanbul’daki trafik sorununu azaltabilir.