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İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 72’ye Ulaştı

TRAFFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde trafik yoğunluğu dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Şehirdeki araç trafiği yüzde 72 seviyelerine çıktı. E-5 karayolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk bu oranla kaydedildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞUYOR

Bayram tatilinin getirdiği hareketlilik, İstanbul’un birçok noktasında etkisini gösteriyor. E-5’teki uzun araç kuyrukları, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. Trafik, belirli noktalarda tamamen dururken, İBB verileri bu durumu doğruluyor.

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