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İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90’a Ulaştı

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TRAFİK YOĞUNLUĞU D-100 KARAYOLUNDA ARTNIYOR

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda haftanın son iş gününde, mesai saatlerinin sona ermesi ve etkili olan aralıklı yağışlar D-100 karayolunda trafik sıkışıklığına yol açıyor. Beylikdüzü ve Yenibosna bölgelerinde hem Avrupa hem de Anadolu yönlerine doğru belirgin bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

İBB UYGULAMASIYLA TRAFİK DURUMU İZLENİYOR

Trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulamasına göre 18.30 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaşıyor. Kentteki bu durum sürücülerin seyahat sürelerini uzatabiliyor.

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