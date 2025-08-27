İstanbul’da Trafikte Kavga Kameralara Yansıdı

İSTANBUL’DA TRAFİK KAVGASI

İstanbul’da meydana gelen bir trafikteki kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Kısa süre içerisinde alevlenen tartışma sonucunda motosikletli, sürücüyü yumruklayarak yere düşürmeyi başardı.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Motosikletlinin kavga anlarını kaydedip sosyal medya platformunda paylaşması, izleyenler tarafından büyük bir tepkiye yol açtı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek “Bulun bu şehir eşkıyasını” şeklinde çağrıda bulundu.