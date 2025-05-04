İstanbul’da Tramvayda Kavga Meydana Geldi

TRAMVAYDA YAŞANAN KAVGA KAMERAYA YANSIDI

İstanbul’da bir tramvayda üç kadın yolcu arasında meydana gelen koltuk kavgası dikkat çekti. Olay, T1 Kabataş-Bağcılar hattında bugün öğle saatlerinde gerçekleşti. Seyahat eden diğer yolcular, tarafların birbirine ettiği küfür ve hakaretleri duydu. Bir kadın, diğer yolculara tükürdü.

OLAYIN BÜYÜMESİ VE MÜDAHALE

İddiaya göre, bir yolcu tramvayda oturarak seyahat etmek istedi. Ancak, kendisini oturması için yönlendiren kızı, başka bir yolcunun yerinde oturmak istedi. Bu durum, “ters oturma” tartışmasına sebep oldu. Tartışmanın giderek büyümesiyle, yolcular kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak, tartışan kadın, diğer yolcunun üzerine tükürünce, olay daha da gerginleşti.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Durumu kontrol altına almaya çalışan diğer yolcular, bu esnada birçok hakaretle karşılaştı. Kadın yolcu, tramvayda bulunan diğer yolculara da küfürler etti. Tüm bu anlar, bir vatandaşın cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.