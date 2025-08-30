İstanbul’da Triatlon İçin Yollar Kapalı

ULUSLARARASI TRIATLON ŞAMPİYONASI NEDENİYLE YOLLAR KAPATILIYOR

İstanbul’da 30 ve 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası’ dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Bu organizasyon etkinliğinde, saat 05.00 ile 18.30 arasında çeşitli güzergahlar araç trafiğine kapalı olacak.

FAKAT FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDE KAHVALTI DAHA ÖNCE KAPALI

30 Ağustos Cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Avrupa-Asya yönü, sabah 05.00’den 10.30’a kadar kapalı kalacak. 31 Ağustos Pazar günü ise aynı yön, 05.00 ile 10.45 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. 30 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Bisiklet Parkuru çerçevesinde Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Caddesi, Atatürk Caddesi, Göksu Caddesi ve E80 Otoyolu’nda bazı kısımlar araç trafiğine kapalı olacak.

KAPANAN YOLLARIN DETAYLARI VE DİĞER GÜZERGAHLAR

Koşu Parkuru boyunca Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. 31 Ağustos’nda, Bisiklet Parkuru içerisinde Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu, Kavacık-Küçüksu yönünde kapalı kalacakken, diğer yön normal seyirde işleyecek. TEM Otoyolu güney şeridindeki trafik, Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arasında Avrupa-Asya yönünde kapatılacak üst olan yön ise normal akışta olacak. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya) kapalı, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyirde kalacak. E80 Otoyolu’nda da çeşitli kısımlar kapalı olacak.

KOŞU PARKURUNDA DA TRAFİK KAPALI

31 Ağustos tarihinde Koşu Parkuru boyunca Küçüksu-Körfez Caddesi arası yine çift yönlü araç trafiğine kapalı kalacak. Bu durum etkinlik süresince trafik akışını etkileyecek.